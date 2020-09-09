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Чистый отток капитала из России в январе - августе вырос в 1,7 раза

Он составил $34,8 млрд против $20 млрд годом ранее

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - август 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, возрос в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $34,8 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам восьми месяцев 2019 года показатель находился на уровне $20 млрд.

В регуляторе пояснили, что "решающим стало интенсивное снижение обязательств банков и прочих секторов перед нерезидентами".

По итогам 2019 года вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $26,7 млрд против $63 млрд за 2018 год.

Профицит внешней торговли

Профицит внешней торговли РФ по итогам января - августа 2020 г. снизился на 47,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $57,3 млрд, говорится в материалах Банка России.

По итогам отчетного периода 2019 года профицит внешней торговли РФ составлял $109,8 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2019 г. составило $163,1 млрд, что на 16,1% меньше, чем годом ранее.

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