МТС и "Билайн" вслед за другими операторами обнулили трафик для Telegram

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мобильные операторы МТС и "Билайн" вслед за другими крупными игроками добавили Telegram в пакеты тарифов с безлимитным доступом к соцсетям и мессенджерам, сообщили ТАСС в пресс-службах компаний.

Как отметил представитель МТС, теперь использовать Telegram без расходования основного пакета интернета смогут пользователи линейки тарифов "Х", а также некоторых специальных опций. В "Билайне" в свою очередь обнулили трафик Telegram для абонентов в рамках опции "Безлимитные мессенджеры", по условиям которой доступ к мессенджерам не тарифицируется.

Сразу после официальной разблокировки мессенджера на территории РФ операторы начали возвращать Telegram в тарифные пакеты, которые позволяют абонентам не платить за использование мессенджеров. Первыми это сделали еще в июне "Тинькофф мобайл" и Yota.

В конце августа Tele2 сообщил, что обнуляет трафик в Telegram и запускает услугу, которая позволит клиентам пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета.

В ближайшие дни тестирование подобной услуги планирует завершить "Мегафон" и полноценно включить Telegram в список мессенджеров, которые не расходуют трафик абонента и работают при отрицательном балансе.

С апреля 2018 года по июнь 2020 года Роскомнадзор блокировал Telegram на территории России, где мессенджером пользуются порядка 30 млн человек, заявлял ранее его основатель Павел Дуров. Ведомство объявило о разблокировке Telegram 18 июня по согласованию с Генпрокуратурой.