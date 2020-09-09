Власти Вологодской области рассчитывают сбалансировать бюджет, несмотря на пандемию

ВОЛОГДА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области не будет брать кредиты и рассчитывает сбалансировать областной бюджет по итогам 2020 года, несмотря на пандемию и падение доходов региона на 15%. Ситуация в экономике меняется в лучшую сторону с открытием экспортных рынков, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

"К концу года мы полностью сбалансируем бюджет, не отказавшись от исполнения социальных обязательств. Более того, мы не возьмем ни одного кредита, а соответственно, не станем наращивать госдолг, как это произошло в 2008 году. Учитывая, что экспортные рынки открываются, ситуация в экономике меняется в положительную сторону, мы уверены в том, что завершим год без дефицита бюджета", - привела пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова из его доклада полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану, прибывшем в область в среду.

Как отметил губернатор, бюджет Вологодской области, как и многих других регионов РФ, пострадал, доходы упали на 15% (в среднем по России на 7,9%), что объясняется высоким уровнем монопрофильности экономики (основные градообразующие сферы области - это ориентированные на экспорт металлургия и химическая промышленность).

Гуцан отметил, что в сложившихся условиях необходимо взять на особый контроль строительство объектов социальной сферы, запланированное в рамках национальных проектов, и их ввод в эксплуатацию в этом году. Полпред обратил также внимание на рост налога на доходы физических лиц, что свидетельствует о положительной динамике роста средней зарплаты в регионе. "Действительно, средний размер зарплаты в регионе растет. Отставание есть по сферам культуры и допобразования, которые из-за пандемии долгое время были закрыты. Но к концу года мы достигнем запланированных показателей", - сообщил губернатор.

Также в регионе по графику реализуется программа капремонтов, реконструкции и строительства объектов социальной сферы и инфраструктуры в рамках исполнения национальных проектов с федеральным софинансированием, добавил он.

О ситуации с пандемией в целом

Как подчеркнул губернатор, с начала пандемии в Вологодской области были приняты "беспрецедентные меры по сохранению здоровья жителей". Регион занимает 70 место по количеству заболевших и 76 по уровню распространения заболеваемости по стране, а также 26 место в РФ по числу выздоровевших и первое - по СЗФО.

"Сегодня ситуация в регионе стабильная, и мы ее полностью контролируем. Мы пока не можем перейти к третьей волне снятия ограничений, но дали максимальные послабления в рамках второй волны. В результате индекс закрытия экономики у нас составляет всего 0,8%. При этом введенные послабления не привели к всплеску заражений, что говорит о высоком уровне ответственности вологжан по соблюдению требований Роспотребнадзора", - сказал Кувшинников.

Он отметил, что региональная система здравоохранения готова к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ. "Есть четкое понимание того, как мы будем действовать дальше. Всеобщего карантина не будет, он будет только там, где будут возникать очаговые вспышки. Все остальные предприятия различных сфер экономики продолжат работать, разумеется, со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора", - сказал губернатор.

По данным регионального оперштаба, на 9 сентября в области подтверждено 3707 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 41 случай. Выздоровели 3240 человек, умерли 43.