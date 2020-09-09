Объем продаж в магазинах duty free на Хайнане в июле-августе составил $816 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 9 сентября. /ТАСС/. Объем продаж магазинов беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань за июль-август составил 5,85 млрд юаней (около $816 млн). Данный показатель вырос на 221,9% по сравнению с тем, который был зафиксирован за тот же период 2019 года, сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на данные таможни города Хайкоу.

Столь высокие темпы роста объема продаж за последние два месяца отмечены на фоне увеличения с 1 июля квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.), а также расширения с 38 до 45 позиций списка беспошлинных товаров.

За июль-август большая часть покупок в магазинах беспошлинной торговли пришлась на косметику - 2,77 млрд юаней, что составило 49,6% от общего объема продаж. На втором и третьем месте оказались часы и ювелирные украшения. На эти товары покупатели за указанный период потратили 670 млн юаней и 660 млн юаней соответственно.

Проводимая властями политика в отношении магазинов беспошлинной торговли провинции, пишет ресурс, не только помогает превратить Хайнань в международный центр туризма и потребления, но и способствует реализации проекта построения свободного торгового порта на острове.

В настоящее время в провинции Хайнань функционирует четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

Магазины беспошлинной торговли являются частью плана властей по продвижению международного туризма на Хайнане. До конца этого года запланировано открытие еще трех новых магазинов беспошлинной торговли. Необходимость увеличения числа магазинов duty free в провинции власти объяснили растущим числом туристов и высоким спросом на беспошлинные товары. Все три новых магазина будут расположены в курортном городе Санья. Один из них откроют в аэропорту, а остальные два - в пригороде.