Доля нелегальной продукции на табачном рынке России за год снизилась до 10,5%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Доля нелегальной продукции на табачном рынке за год снизилась до 10,5% с 15,5% Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

"По табаку после введения маркировки на рынке вдруг появилось сразу 10 новых производителей, а это более 10% от их общего числа. Вряд ли это можно объяснить неожиданным инвестиционным бумом. Очевидно, что введение маркировки просто повлекло за собой выход из тени отдельных компаний. В результате доля нелегальной продукции на табачном рынке за год снизилась с 15,5% до 10,5%", - отметил он.

Поступления в бюджет от акцизных сборов за семь месяцев 2020 года увеличились на 54 млрд руб., добавил Мантуров.

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет.

В целом маркировка, отметил глава Минпромторга, позволила увидеть глубину внутреннего рынка обуви (прежняя оценка - 400 млн пар, в систему маркировки введено 1,3 млрд пар), а также остановить нелегальную торговлю препаратами на фармацевтическом рынке. Так, в Москве, благодаря системе маркировки, была выявлена сеть "черных фармацевтов", которые торговали льготными препаратами для терапии ВИЧ и онкозаболеваний, предназначенными для регионов, заключил он.