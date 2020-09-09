Власти Москвы заключили четыре офсетных контракта на более чем 12 млрд рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций по четырем офсетным контрактам, заключенным правительством Москвы, составит порядка 12 млрд рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы заключили на сегодняшний день четыре офсетных контракта с общим объемом инвестиций порядка 12 с небольшим миллиардов рублей. Все они находятся в активной стадии реализации, мы помогаем инвесторам с разрешительной документацией, с коммуникациями", - сказал он журналистам после церемонии ввода в эксплуатацию первой очереди фармацевтического производства, созданного ЗАО "Биокад" в рамках офсетного контракта на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" "Алабушево" в Зеленограде.

Ефимов отметил, что это первый реализованный проект по офсетному контракту. "Мы закупаем огромное количество дорогостоящих препаратов, которые в России либо не производятся, либо в рамках двух конечных фаз - вторичная упаковка. Когда мы разыграли первый офсетный контракт (на производство онкологических препаратов), мы получили современнейший завод, который соответствует всем международным требованиям. Мы получили снижение от стартовой цены, которую давали иностранные производители, более чем в два раза", - сказал он.

По словам заммэра, не только Москва сэкономит в течение действия контракта около 14 млрд рублей на поставках онкологических препаратов, но и другие регионы, так как лекарства будут поставляться по всей стране.

Он также напомнил, что резиденты ОЭЗ снижают объем налоговой нагрузки более чем на четверть. При этом, несмотря на пандемию коронавируса, в первом полугодии в целом по городу объем инвестиций увеличился на 8%, а в ОЭЗ - более чем на четверть.

Церемония запуска первой очереди производства "Биокад" в Зеленограде в среду прошла с участием мэра Москвы Сергея Собянина.