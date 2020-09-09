Школьники Чувашии до конца года начнут использовать сервис "Школьная цифровая платформа"

ТАСС, 9 сентября. Сервис "Школьная цифровая платформа" запустят в десяти школах Чувашии до конца года, соответствующее соглашение в среду подписали врио главы республики Олег Николаев и вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Петр Колтыпин. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"В этом году в 10 школах Чувашской Республики будет запущен сервис "Школьная цифровая платформа", разработанный благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". Он содержит цифровой контент по всем предметам школьной программы с 5 по 9 класс и позволяет учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули", - отмечается в сообщении.

В следующем году проект планируют развернуть во всех школах республики. Соглашение предполагает сотрудничество по внедрению и развитию на территории региона новых цифровых технологий в приоритетных сферах экономики, в социальной сфере и государственном управлении. По словам Колтыпина, Сбербанк видит большой потенциал в развитии совместных с правительством Чувашии проектов. "Проекты касаются цифровизации разных отраслей, развития образовательных проектов, поддержки сферы здравоохранения и, конечно, инфраструктуры и благоустройства региона", - привели его слова в пресс-службе.

По его словам, в семи больницах Чувашии реализуется пилотный проект по цифровизации рабочих мест медиков. Он поможет сэкономить время лечебного персонала на заполнение медицинской документации. Новое программное обеспечение, разработанное дочерней компанией Сбербанка, позволяет в режиме реального времени распознавать надиктованный медицинским работником текст и автоматически переносить его в выбранное поле протокола, текстового документа или браузера.

Врио главы Чувашии Олег Николаев после подписания соглашения отметил, что республика и Сбербанк имеют долгосрочные отношения в области финансирования крупных инвестиционных проектов и участия в различных программах. "На сегодняшний день наши совместные планы касаются более глобальных задач, которые стоят перед государством. Это прежде всего цифровизация всех сфер жизни. По этому направлению Сбербанк имеет хорошие практики, Чувашия заинтересована в их внедрении на территории республики", - процитировала Николаева пресс-служба.