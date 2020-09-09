Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли после резкого снижения на прошлой сессии

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в среду продемонстрировали позитивную динамику после тотального обвала на предыдущей сессии.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones поднялся на 254,56 пункта (+0,93%), до отметки 27 755,45. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 43,35 пункта (+1,30%), до отметки 3 375,09. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 209,25 пункта (+1,93%), до уровня 11 056,94.

Акции Apple выросли на 2,92%, Google - на 0,98%, Microsoft - на 2,27%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,69%, до $37,38 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,41%, до $1 951,10 за тройскую унцию.

Комментируя начало сессии, информационное агентство Bloomberg отметило, что "акции американских компаний отыграли часть потерь, понесенных во время трех последних сессий, причем локомотивом роста стали акции технологических компаний". "Волатильность на рынке возникла после продолжавшегося почти пять месяцев ралли, - отметил агентство. - Теперь инвесторы оценивают ситуацию с точки зрения того, является ли коррекция на рынке нормальным явлением или же она свидетельствует о долгосрочной тенденции к снижению".

"Котировки на рынке росли столь стремительно, что представляется вполне обоснованной пауза для того, чтобы перевести дух и принять решение, что делать дальше, - привело агентство мнение портфельного менеджера компании PRSPCTV Capital LLC Лоуренса Кричера. - Именно в этой ситуации мы сейчас оказались".