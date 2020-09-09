Консорциум региональных авиакомпаний с отечественной авиатехникой планируется создать в РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В России планируется сформировать консорциум региональных авиакомпаний для обеспечения транспортной доступности регионов Дальнего Востока, который будет использовать отечественную авиатехнику, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса по итогам прошедшего в министерстве совещания на эту тему.

"По итогам дискуссии принято решение начать формирование консорциума региональных авиакомпаний. Главной его задачей будет обеспечение авиационной доступности субъектов ДФО с использованием отечественной техники. Как один из вариантов организации новой структуры обсуждалась возможность управления консорциумом авиакомпанией "Аврора", - отмечается в сообщении.