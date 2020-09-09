ФАС оштрафовала производителя лекарства "Канефрон Н" за ненадлежащую рекламу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала производителя лекарства "Канефрон Н", компанию "Бионорика", на 200 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу препарата. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"7 сентября 2020 года ФАС России назначила ООО "Бионорика" административный штраф в размере 200 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

По данным ФАС, в рекламе препарата содержались сведения, не указанные в инструкции по применению препарата и гарантирующие его положительное действие, что противоречит требованиям закона. Ранее комиссия ведомства признала рекламу препарата "Канефрон Н", распространявшуюся на медицинских конференциях в сентябре 2019 года, нарушающей требования закона о рекламе.

"Даже если реклама лекарственного препарата распространяется его производителем не для широкого круга потребителей, а на специализированных медицинских конференциях, это не отменяет необходимости соблюдения требований закона. Вне зависимости от аудитории рекламы она не должна содержать показаний к применению, которых нет в инструкции препарата", - приводятся в сообщении слова начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяны Никитиной.