Компании Удмуртии получили более 1 млрд рублей на сохранение рабочих мест в пандемию

ИЖЕВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Выплаты на сохранение рабочих мест для сотрудников в ситуации с пандемией коронавируса получила 21 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртии, объем выделенных субсидий превышает 1 млрд рублей. Об этом журналистам в среду сообщил гендиректор Корпорации развития республики Константин Сунцов.

"Если говорить про федеральные меры поддержки, то это 21 тыс. субъектов МСП, у нас практически все, кто попал в пострадавшие отрасли, получили субсидии на сохранение штатной численности. Это 21 тыс. субъектов предпринимательства на сумму чуть более 1 млрд рублей", - сказал Сунцов.

Он отметил, что региональными мерами поддержки воспользовались 16 тыс. субъектов МСП.

"По нашему Фонду развития предпринимательства одобрено 725 заявок, по 103 договорам снизили ставку до 1%. Хорошая существенная поддержка в период ограничений. А всего в рамках федеральных и региональных мер поддержки было выплачено 14 млрд рублей", - добавил Сунцов.

По данным республиканского оперштаба, всего на 9 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3 648 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 842 человека выздоровели. 72 летальных случая. Республика находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе разрешены индивидуальные и групповые занятия физкультурой на улице и открытых объектах спорта с соблюдением социальной дистанции, также с ограничениями работают фитнес-центры. Рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Деятельность осуществляют магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей.