Борисов заявил, что российский ОПК восстанавливает допандемические темпы производства

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Предприятия российской оборонки выходят на темпы производства, с которыми работали до пандемии. Об этом заявил журналистам в среду вице-премьер Юрий Борисов.

"Коронавирус на все повлиял, потому что у нас второй квартал выпал, люди были на карантине. Но тем не менее темп обратно набрали, и сегодня предприятия выходят на свои мощности", - сказал он в ходе посещения предприятий Объединенной двигателестроителной корпорации в Перми.

Ранее Борисов сообщил, что пандемия коронавируса не сказалась на графике выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса России работ по гособоронзаказу.

По словам вице-прмьера, производство новых моделей гражданских самолетов позволит предприятиям авиационной отрасли РФ выйти на установленные президентом показатели диверсификации производства.

"Если говорить об авиапроме, то там изначально позиции по выпуску гражданской продукции выше, чем в других отраслях, потому что очень много гражданских судов выпускается. Сегодня свыше 30% объем гражданских заказов. Но к 2030 году они превысят план в 50%, которые перед нами президент ставил, за счет запуска новых моделей", - сказал Борисов.

Он отметил, что речь идет о МС-21, Ил-114, L-410, L-610. "Мы надеемся, что объем гражданской продукции будет только расти", - сказал вице-премьер.