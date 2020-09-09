Минэкономразвития подготовило предложения по совершенствованию госполитики в СКФО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России вместе с руководителями регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) разработало предложения по совершенствованию государственной политики в макрорегионе. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

Ранее в среду Минэкономразвития проинформировало о завершении ликвидации Министерства по делам Северного Кавказа, которое было упразднено указом президента России в январе. Минэкономразвития приняло на себя функции расформированной структуры с февраля этого года, работу по этому направлению курирует первый заместитель министра Михаил Бабич.

"За это время была проведена большая работа по анализу текущего состояния развития регионов СКФО, выявлены системные проблемы и подходы к их решению, синхронизированы действия региональных властей и министерства по обеспечению исполнения мероприятий госпрограммы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, что особенно важно в текущих социально-экономических условиях. Совместно с руководством субъектов Северного Кавказа разработаны предложения по совершенствованию государственной политики на Северном Кавказе. Минэкономразвития будет уделять пристальное внимание вопросам развития округа, развития инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения уровня жизни жителей округа", - привели в министерстве слова Бабича.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что министерство разработало проект изменений в государственную программу развития СКФО, в которой предлагает скорректировать целевые показатели, в том числе в связи с пандемией коронавируса. "Госпрограмма уже частично скорректирована. Изменения коснулись перераспределения средств внутри программы на завершение строительства или реконструкцию социально значимых объектов, например, больниц, школ, детских садов и коммунальной инфраструктуры. Приоритет в финансировании отдан объектам социальной инфраструктуры с целью повышения качества жизни в федеральном округе, доступности образования и здравоохранения", - подчеркнули в министерстве.

Как отметили в Минэкономразвития, такой подход отвечает в том числе реализации национальных проектов в сферах здравоохранения, образования и демографии. "Помимо этого, было принято решение о реорганизации институтов развития СКФО", - добавили в министерстве.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Изначально планировалось, что Минкавказ будет ликвидирован до 30 июня 2020 года, позже сроки несколько раз сдвигались.