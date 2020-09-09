Борисов заявил, что переноса первого полета МС-21 с двигателем ПД-14 не будет

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Предпосылок переноса первого испытательного полета самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 нет, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам в ходе посещения предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми.

"В этом году должен состояться полет, комплекты [двигателей] уже поставлены в "Иркут". Там находится сборочная бригада. По моей информации, никаких сложностей и предпосылок срыва не должно быть, мы надеемся, что в этом году МС-21 полетит уже с российским двигателем", - сказал он.

В рамках рабочей поездки в Пермь Борисов посещает "ОДК - Пермские моторы" и "ОДК-Авиадвигатель". В частности, на предприятии "ОДК-Пермские моторы" вице-премьер планировал ознакомиться с производством двигателя ПД-14. Это первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Последней аналогичной разработкой был авиадвигатель четвертого поколения ПС-90А, выпущенный в СССР в конце 1980-х годов.

Ранее Ростех сообщал, что модификация самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 получит название МС-21-310. Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300.

На данный момент четыре самолета МС-21 с американскими двигателями проходят сертификационные испытания. МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (базовая версия, от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест).