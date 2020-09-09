Ростовская область обновит дороги на границе с Украиной на сэкономленные средства РЖД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Автомобильные дороги на севере Ростовской области отремонтируют на средства РЖД. На эти цели направят более 270 млн рублей, которые удалось сэкономить при восстановлении участков, поврежденных при строительстве железной дороги в обход Украины между Журавкой и Миллеровом. Соответствующее использование средств экономии обусловлено соглашением, достигнутым в ходе переговоров губернатора Ростовской области Василия Голубева и генерального директора ОАО "Российский железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

Летом 2018 года сообщалось, что РЖД направила 2 млрд рублей на на восстановление автомобильных дорог в Ростовской области, поврежденных тяжелой техникой при строительстве железной дороги в обход Украины на участке Журавка - Миллерово.

"На севере донского региона за счет РЖД дополнительно отремонтируют автомобильные дороги. На эти цели планируется направить 271,4 млн рублей, образовавшихся в результате экономии средств, ранее перечисленных в бюджет Ростовской области и бюджеты Миллеровского и Чертковского районов. Безвозмездные перечисления предназначались на восстановление автодорог, задействованных при строительстве железнодорожной линии на участке Журавка-Миллерово в обход Украины", - говорится в сообщении. Указанные средства удалось сэкономить в результате проведенных конкурсных процедур.

Ремонтные работы намечено провести на трех участках дорог регионального значения общей протяженностью 13,2 км: Миллерово - Луганск (до границы Украины) и магистраль "Дон" - сл. Дегтево в Миллеровском районе, магистраль "Дон" - с. Ольховчик в Чертковском районе.

Кроме того, то в поселке Чертково будет выполнен ремонт улицы Меловской, на двух участках автодороги Миллерово - Мальчевская произведут капремонт и реконструкцию, капитально отремонтируют водопропускные трубы на дороге Верхнеталовка - Кумшацкий, а также на улице Жигулевской в слободе Поповка. "Благодаря взаимодействию правительства Ростовской области и РЖД целый ряд разрушенных участков автодорог на севере региона мы в прошлом году восстановили. Эта тема волновала людей, ко мне неоднократно обращались по этому поводу. Решение нашли, и поэтапно мы привели дорожную сеть в порядок. Сэкономленные на торгах средства тоже направим на дороги. Думаю, люди это оценят", -привели в пресс-службе слова Голубева.

Железная дорога Журавка - Миллерово в обход Украины проходит по территории Воронежской и Ростовской областей, она является частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. На пути построено семь новых железнодорожных станций. Магистраль введена в эксплуатацию осенью 2017 года, что позволило увеличить пропускную способность железнодорожной инфраструктуры в направлении Центр - Юг, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.