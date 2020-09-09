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Пользователи Zoom в США и европейских странах сообщают о сбое в работе сервиса

Большая часть пользователей испытывает проблемы с подключением к серверу, сообщает портал Downdetector

ТАСС, 9 сентября. Сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom наблюдается в среду в ряде европейских стран, а также на территории США. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают жители Соединенных Штатов. Жалобы также поступают из Европы, в частности из Великобритании, Франции и Албании, но их число незначительно.

По информации портала, большая часть пользователей (42%) испытывает проблемы с подключением к серверу, также 41% пользователей жалуются на трудности при подключении к видеоконференции. Еще 15% жалоб поступило на качество видео.

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