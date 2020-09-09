Первый подрядчик по ремонту дорог на 2021 году определен в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Первый подрядчик в Архангельской области по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" определен на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Определен первый подрядчик по региональному объекту дорожного нацпроекта на следующий год. Областное дорожное агентство "Архангельскавтодор" завершило конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая в следующем году займется капитальным ремонтом еще одного гравийного участка дороги Усть-Вага - Ядриха в Верхнетоемском районе", - говорится в сообщении.

Победителем стало ООО "Севзапдорстрой", предложившее наименьшую цену контракта: 723,4 млн рублей. Начальная цена контракта составила 822 млн рублей. Сейчас идет процесс подписания контракта. Работы начнутся 8 февраля 2021 года, завершатся 25 ноября 2021 года. На 14 км гравийная дорога будет переведена в асфальтобетон.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.