В Госдепе США сомневаются, вернется ли цена на нефть к прежним показателям после пандемии

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Цена на нефть после окончания пандемии нового коронавируса может не вернуться к тем показателям, которые были до начала экономического спада в мире. Такое мнение высказал в среду помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая на видеосеминаре, организованном вашингтонским Институтом Брукингса.

"Я думаю, что эта ситуация (с низкими ценами на нефть - прим. ТАСС) будет сохраняться, потому что <...> в определенный момент пандемия коронавируса, надеюсь, закончится, и мы возьмем все под контроль, но изменятся ли наши привычки? Вернемся ли мы к $60 или $100 за баррель - этого я не знаю", - заявил он.

По словам Шенкера, падение цен на нефть серьезно ударило по нефтедобывающим странам Ближнего Востока. "Этим государствам действительно стоит задуматься о диверсификации", - убежден американский дипломат. "Я думаю, что, конечно, цена в $40 за баррель в сочетании с экономическим спадом, вызванным коронавирусом, действительно привела к остановке многих планов диверсификации, потому что для этого требуются деньги", - добавил также он.