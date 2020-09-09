"Россети" к 2025 году установят почти 218 тыс. "умных" счетчиков в Чечне

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети" намерена установить почти 218 тыс. интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии на территории Чечни в 2020-2024 годы. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

"Россети" установят в Чечне почти 218 тыс. "умных" счетчиков. Объем инвестиций в 2020-2024 годы с учетом мероприятий по установке составит 4,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В результате будут снижены потери электроэнергии в сетях, повысится качество и надежность электроснабжения. Клиенты компании смогут получать точную информацию об энергопотреблении, управлять его объемами и стоимостью, уточнили в "Россетях".

В качестве "пилотов" выбраны три города республиканского значения - Грозный, Гудермес и Аргун. Затем поэтапно интеллектуальные приборы учета будут внедрены во всех населенных пунктах Чечни.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.