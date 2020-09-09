Минсельхоз Чувашии разработает цифровую платформу для продвижения местной продукции

ТАСС, 9 сентября. Цифровую платформу разработают в Чувашии для продвижения продукции местных сельхозпроизводителей. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации главы республики.

"Минсельхоз Чувашии начал разработку цифровой платформы, которая позволит продвигать продукцию производителей региона на рынки страны и мира", - отмечается в сообщении.

На встрече с представителями сферы торговли и общественного питания республики, которая прошла в среду, врио главы Чувашии Олег Николаев пояснил, что платформа будет работать совместно с цифровыми сервисами Яндекс.Маркет, Сбермаркет. "Прошу вас подумать, какие виды вашей продукции и услуг можно продвигать и представить на этой площадке. К примеру, уже есть зарегистрированный бренд "чувашский шартан", - приводят слова Николаева в сообщении.

По мнению врио главы республики, благодаря такой поддержке, развитию и продвижению сферы общественного питания может значительно улучшитьс имидж Чувашии и ее туристическая привлекательность. Он считает, что положительную роль сыграет также объединение всех предприятий и организаций отрасли в единую ассоциацию для выработки комплексных решений.

"Очень важно, чтобы, с одной стороны, в условиях развития конкурентного рынка вы сами между собой могли договариваться, вырабатывать приемлемые для вас стандарты, а с другой стороны, чтобы органы государственной власти могли опираться на юридическое образование, которое бы брало на себя ответственность и в случае необходимости проводило превентивную работу", - процитировали Николаева в пресс-службе администрации главы республики.