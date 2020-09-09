Ростуризм ожидает снижения минимальный стоимости путевки для программы кешбэка

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минимальная стоимость тура, необходимая для возврата средств в рамках программы туристического кешбэка, может быть снижена. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

"Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время. Сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств - до двух ночей, это открывает возможности для коротких поездок на выходные. Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств", - сказала она.

По ее словам, готовится также целый ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли. Догузова отметила, что условия программы в целом планируется скорректировать под запросы туристов и бизнеса. Глава Ростуризма ожидает, что продление программы позволит "значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное - даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране".

Она также сообщила о том, что программу туристического кешбэка, которая впервые прошла с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туристической отрасли. За неделю ею воспользовалось порядка 70 тыс. человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 млрд рублей. "Впервые в туризме был реализован механизм, когда, с одной стороны, поддержку и выгоду получает непосредственно турист, а с другой - участвуют все регионы страны и ключевые субъекты отрасли. Мы считаем, что подобные программы должны быть долгосрочными и реализовываться комплексно, дополняя друг друга", - считает Догузова.

При этом она отметила, что программа возврата части средств является лишь одним из инструментов повышения доступности и стимулирования спроса на внутренние направления. "Полный комплекс мер сейчас рассматривается в рамках подготовки национального проекта в сфере туризма, который заложит основу для развития отрасли на десятилетия вперед", - заключила глава Ростуризма.

Позиция отрасли

По мнению генерального директора TUI Россия Тараса Демуры, программа стимулирования внутреннего туризма при помощи кешбэка за покупку туров показала хороший результат. "В условиях, когда возможности для путешествий за рубеж ограничены, а желание путешествовать присутствует, получение кешбэка - дополнительный стимул, приобрести тур здесь и сейчас", - отметил он.

Глава туроператора считает необходимым продлить действие программы хотя бы до месяца, а также обозначить периодичность проведения акции, чтобы не сдерживать существующий спрос ожиданием скорого возобновления кешбэков.

"Возможно, стоит сделать программу кешбэка постоянно действующей в каком-то заданном периоде, но четко определить регионы, которые нуждаются в поддержке, чтобы стимулировать спрос по конкретным приоритетным туристским направлениям", - предположил Демура.