Производители пива не поддержали предложение о маркировке

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Производители пива не поддерживают предложение Минпромторга о введении маркировки этой продукции и опасаются роста цен из-за этого. Такую точку зрения ТАСС высказали участники рынка.

"Нельзя отрицать тот факт, что введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии станет вторым акцизом", - считает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

По его мнению, инициатива по введению маркировки для пива и пивных напитков специальными или акцизными марками является экономически необоснованной и избыточной. "Как правило, этот инструмент применяется для борьбы с контрафактом, при этом на рынке крепкого алкоголя акцизные марки широко используются, но доля контрафакта по-прежнему крайне высока, поэтому говорить об эффективности этой меры преждевременно. В пивоваренной отрасли такой проблемы практически не существует, а цели количественного учета достигаются при помощи существующей системы ЕГАИС и счетчиков учета и контроля на производстве", - отметил Дурдыев.

Он пояснил, что введение данного инструмента приведет к увеличению нагрузки на легальный бизнес, который будет вынужден инвестировать большие объемы денежных средств в установку специального оборудования и закупку марок, и удорожанию продукта для потребителя.

Установка оборудования для нанесения маркировки для одной производственной линии, по предварительным подсчетам компании, обойдется в $1 млн, а таких линий на крупном заводе как минимум 10, считает Дурдыев. "С учетом того, что пивоваренный бизнес низкомаржинален, это существенные затраты. Данная мера также усилит административное давление и потребует дополнительной доработки ЕГАИС. Оборудования по маркировке пивоваренной продукции на скорости линий розлива пивоваров просто не существует, и это приведет к потере производительности и негативно повлияет на производственные и финансовые показатели отрасли", - отметил он.

Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании "Балтика" Ирина Федорова также считает инициативу, предложенную министерством, излишней, поскольку в пивоваренной отрасли не наблюдается существенных проблем с контрафактом и фальсификатом. "Это актуально скорее для крепкого алкоголя. Для пивоваренного рынка характерна проблема ухода от акцизов, и маркировка ее не решит", - отметила она.

По мнению Федоровой, такая инициатива может негативно отразиться на деятельности законопослушных производителей, которые вынуждены будут реализовать дорогостоящий проект, снизив свою конкурентоспособность. "Поэтому мы выступаем против введения маркировки, считаем эту инициативу избыточной и дублирующей существующую уже сегодня систему ЕГАИС", - заключила она.

Позиция ЦРПТ

В свою очередь заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором маркировки, Реваз Юсупов напомнил, что система маркировки обеспечивает поэкземплярный учет каждой упаковки - от производства до потребителя.

"Унифицированная система цифровой маркировки и прослеживания уже создана и может быть оперативно масштабирована на новые отрасли. Перед введением обязательной маркировки важно предусмотреть проведение пилотного проекта, чтобы с учетом специфики отрасли подобрать оптимальные технологии и бизнес-процессы и минимизировать инвестиции бизнеса в процесс", - отметил он.

О маркировке

Глава Минпромторга Денис Мантуров 9 сентября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил о том, что министерство предлагает начать маркировку пива, а затем распространить ее на другие виды алкоголя.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.