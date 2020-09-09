Власти Хайнаня представили план развития зоны международного медицинского туризма Лэчэн

ХАЙКОУ, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация южной китайской провинции Хайнань опубликовала план инновационного развития зоны международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао. Об этом сообщил портал "Чжунго жибао".

В плане, включающем десять частей и 34 положения, говорится о либерализации политики властей Хайнаня в отношении этого особого кластера. Она будет проявляться в содействии местных властей инвестициям в зону Лэчэн, трансграничному движению капитала, торговле лицензированными лекарствами и медицинским оборудованием, а также в привлечении сюда иностранных высококвалифицированных трудовых ресурсов.

В процессе развития комплекса Лэчэн администрация провинции сделает акцент на внедрении инновационных моделей в области медицинского страхования и использовании данных реальной клинической практики (Real World Data), позволяющих получить более полное представление об эффекте применения лекарств. Кроме того, в рамках программы развития зоны Лэчэн власти Хайнаня будут стремиться упростить административные процедуры рассмотрения и утверждения документов в сфере медицины и строительства.

Решение о создании пилотной зоны международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао на Хайнане было принято в 2013 году. Площадь объекта составляет 20 кв. км, на его территории представлены клиники традиционной китайской и западной медицины. Этот кластер привлекает высококвалифицированных специалистов из Китая и других стран, а также сотрудничает с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями для оказания услуг международного класса. К 2025 году власти Китая намерены вывести Лэчэн на мировой уровень в области медицинских технологий и оборудования. В частности, в рамках этого проекта планируется создание передового клинического центра и базы для проведения научно-исследовательских работ.