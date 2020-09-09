Ле Дриан уточнит позицию властей Франции по сделке между Tiffany и LVMH

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшее время озвучит официальную позицию Франции относительно проблем, возникших при переговорах о слиянии между транснациональной ювелирной компанией Tiffany и французским концерном по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Об этом сообщил в среду официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, отвечая на брифинге журналистам.

Ему был задан вопрос относительно письма, которое, как сообщило агентство France-Press, Ле Дриан направил руководству LVMH с просьбой перенести заключение сделки на срок позже 6 января. По мнения министра, это необходимо для того, чтобы противодействовать таким способом угрозам США ввести дополнительные тарифы на французские товары.

"В ближайшие часы главам МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подробно выскажется относительно содержания этого послания", - заявил Атталь. При этом он пояснил, что "в рамках важных международных переговоров с нашими партнерами французское правительство не может быть ни пассивным, ни наивным". "В настоящее время ведутся переговоры с целым рядом партнеров, в частности с Соединенными Штатами Америки. У нас есть цели, которые мы намерены при этом достичь", - подчеркнул Атталь.

Сложные переговоры

Компания Tiffany подала иск в суд штата Дэлавэр (США) в отношении французского концерна LVMH из-за затягивания последней процесса слияния. Об этом сообщила в среду пресс-служба ювелирной компании. По ее данным, концерн LVMH намеренно до сих пор не направил документы для антимонопольных регуляторов, чтобы затянуть сделку. Tiffany связывает это с желанием французских властей такими действиями переубедить США вводить дополнительные пошлины в отношении ряда французских товаров, в число которых входят и предметы роскоши.

Изначально слияние компаний было намечено на конец лета, однако в конце августа агентство France-Press сообщило, что компании перенесли сроки на три месяца из-за того, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно замедлил переговоры и оформление финансовых документов. Как отмечает агентство, финансовое положение Tiffany значительно ухудшилось в условиях пандемии, в особенности в период действия карантина. Компания понесла убытки в 65 млн долларов в феврале - апреле, тогда как годом ранее в этот же период ее доход составлял $125 млн.

Принадлежащий французскому миллиардеру Бернару Арно концерн LVMH, являющийся мировым лидером в сфере предметов роскоши, сообщил в ноябре прошлого года о намерении приобрести Tiffany за €16,2 млрд. В концерне считают, что такая сделка позволит LVMH укрепить свои позиции в США - на втором по значимости в мире рынке предметов роскоши. Коммерческие операции в США обеспечивают LVMH 24% оборотного капитала.