Инфляция в России сохраняется на нулевом уровне четвертую неделю подряд

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 1 по 7 сентября вновь оказалась нулевой, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, инфляция остается на нулевом уровне четвертую неделю подряд.

С начала сентября потребительские цены не изменились, а с начала года - прибавили 3%. В годовом выражении инфляция в РФ на 7 сентября (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне 3,52%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, наиболее всего подорожал сахар - на 1%. При этом рост цен на 2% и более зафиксирован в 14 субъектах РФ, а наиболее заметный в республиках Адыгея и Дагестан - на 5,6% и 4% соответственно. В то же время в Иркутской области и Еврейской автономной области сахар подешевел на 0,7%.

В статистическом ведомстве добавили, что среди остальных продуктов питания наблюдалось увеличение цен на подсолнечное масло и печенье - на 0,3%, пшеничный хлеб - на 0,2%, говядину, мясные консервы, мороженую рыбу, сычужные твердые и мягкие сыры, пастеризованное молоко, сливочное масло, сметану и карамель - на 0,1%.

В то же время подешевели пшено и гречка - на 0,4%, куриное мясо, рис и соль - на 0,3%, а свинина, полукопченая и варено-копченая колбаса, куриные яйца и чай стали дешевле на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем опустились на 3,1%, в том числе на картофель - на 5,4%, морковь - на 4,6%, яблоки - на 3,6%, капусту - на 3,4%.

Непродовольственные товары и медикаменты

Согласно материалам Росстата, в группе наблюдаемых медикаментов подорожали троксерутин - на 1,1%, линекс - на 0,8%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и бромгексин - на 0,6%, алмагель - на 0,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,3%. При этом цены на офтан катахром снизились на 0,3%, валокордин подешевел на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости зубная паста стала дороже на 0,7%, пеленки для новорожденных, подгузники детские и сухие корма для домашних животных - на 0,2%, хозяйственное мыло и зубные щетки - на 0,1%. Цены на бумагу туалетную снизились на 0,3%, стиральный порошок - на 0,2%, а на туалетное мыло - на 0,1%.

Среди прочих непродовольственных товаров наблюдался рост цен на легковые автомобили иностранных марок (+0,7%), шампуни (+0,6%), женские колготки (+0,5%), мужские носки и российские сигареты с фильтром (+0,2%), а напольные электропылесосы подешевели на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.