Росстат сообщил, что спад ВВП России во II квартале составил 8%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Спад ВВП России, согласно первой оценке, составил во II квартале 2020 года 8% в годовом выражении, за первое полугодие - 3,4%, следует из данных Росстата.

Предварительно Росстат оценивал спад ВВП России во II квартале в 8,5%, в I полугодии - в 3,6%.

За I полугодие объем ВВП оценивается в текущих ценах в 48,606 трлн рублей.

В Росстате отмечают, что уточнение индекса физического объема ВВП по сравнению с предварительной оценкой обусловлено уточнениями статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России.

Динамика по отраслям

Во II квартале в условиях распространения коронавирусной инфекции в наибольшей степени сократилась добавленная стоимость в отраслях сервисной экономики, в том числе в деятельности гостиниц и ресторанов (-56,9%), в сферах в области культуры и спорта (-28,0%), в транспорте (-19,3%), торговле (-12,7%).

Кроме того, на фоне мирового снижения спроса на энергоресурсы существенное падение наблюдалось в добывающей промышленности (-12,8%) и обрабатывающей промышленности (-7,9%).

По данным Росстата, индекс физического объема добавленной стоимости по операциям с недвижимым имуществом сократился незначительно (-1,2%). Падение индекса физического объема добавленной стоимости деятельности в области здравоохранения (-8,5%) связано в основном со значительным сокращением объема медицинских услуг, предоставленных на коммерческой основе.

Рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости наблюдался в финансовой и страховой деятельности (+6,1%) за счет роста банковской деятельности.

Последующие оценки ВВП за II квартал, которые будут рассчитаны методом использования доходов на основе всестороннего анализа данных со стороны спроса и предложения, могут привести к дальнейшему уточнению индекса физического объема, индекса-дефлятора и абсолютного объема ВВП. "Величины уточнений могут быть более существенными, чем при регулярных пересмотрах квартальных оценок ВВП", - подчеркивают в Росстате.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, представленному в мае, по итогам 2020 года ВВП России упадет на 4,8%. 10 сентября министерство представит на бюджетной правкомиссии обновленный прогноз социально-экономического развития с более позитивными оценками ситуации в экономике, сообщал ранее министр экономического развития Максим Решетников.