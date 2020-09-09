Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent на 2020 год до $41,9 за баррель

ТАСС, 9 сентября. Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 г. до $41,9 с $41,4 за баррель на фоне активизации бурения в сланцевых проектах. Однако в 2020 году американская добыча нефти еще не достигнет докризисного уровня, как и в 2021 году, следует из отчета управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованного в среду.

Почему стоит ожидать роста цен на нефть до $50 за баррель уже в этом году

Добыча нефти в США весной этого года упала с 12,7 млн б/ с до 10 млн б/с. Однако уже в августе EIA фиксирует рост производства до 10,8 млн б/с. "Рост происходит на фоне того, что операторы трудноизвлекаемой нефти возобновили бурение в ответ на благоприятную ценовую конъюнктуру", - поясняют в EIA. Увеличение добычи в целом произошло даже несмотря на закрытие некоторых платформ в Мексиканском заливе из-за урагана Лаура. Впрочем, в сентябре с учетом возобновления бурения на шельфе национальная добыча вырастет до 11,2 млн б/с, считают в EIA.

Однако уже после сентября добыча немного снизится и стабилизируется на уровне чуть ниже 11 млн б/с вплоть до конца первой половины 2021 года, "так как новая бурильная активность не сможет генерировать достаточно добычи, чтобы компенсировать произошедшее падение", указывается в отчете.

В целом по году добыча в США составит, как ожидается, 11,4 млн б/с, в 2021 году- 11,1 млн б/с. Это меньше, чем в 2019 году, когда она достигала в среднем 12,2 млн б/с.