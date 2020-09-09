Продление программы кешбэка в туризме может увеличить число рабочих мест на курортах СКФО

ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Продление программы туристического кешбэка позволит создать дополнительные рабочие места на горнолыжных курортах в регионах Северного Кавказа. Кроме того, это поможет сохранить темпы роста турпотока. Таким мнением с ТАСС в среду поделился заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Анзор Эркенов.

Ранее в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сказал, что программа кешбэка, направленная на поддержку внутреннего туризма с помощью возврата части затраченных на путешествия по России средств, должна быть продлена до конца года и распространяться на период новогодних каникул. Он напомнил, что на программу было выделено 15 млрд рублей.

"Мы согласны, что эту программу необходимо продлевать для того, чтобы сохранить темпы роста туристического потока в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, в частности на территории Карачаево-Черкесии. И чтобы все средства, которые тратились туристами за рубежом в прошлые годы, чтобы они оставались у нас в стране. Это позволит в том числе создать больше рабочих мест, увеличить собираемость бюджета. Это относится ко всем горнолыжным курортам СКФО. Это "Архыз", "Домбай", "Эльбрус", "Ведучи" и другие", - сказал собеседник агентства.

Заместитель председателя правительства КЧР подчеркнул, что в регионе рассчитывают, что продление программы позволит "сохранить турпоток на уровне прошлого года или даже увеличить его". Эркенов отметил, что округ уже привлек новых туристов. Так, по его словам, многие туристы, которые отдыхали раньше за пределами России, посетив в летний период курорты СКФО, в частности КЧР, увидели, что они ни в чем не уступают в сервисе и инфраструктуре. "На примере курортов Карачаево-Черкесии. Несмотря на то, что сейчас, так сказать, межсезонье, у нас всегда прослеживалось небольшое количество туристов. Все отели на территории курортов КЧР заполнены более чем на 90%, в том числе программа стимулировала рост внутреннего туризма. Граждане, которые в этом году впервые побывали на наших курортах, они к нам хотят вернуться, мы это отслеживаем по обратной связи", - сказал собеседник агентства.

Эркенов также подчеркнул, что продление программы именно на зимний период даст дополнительный экономический эффект для субъекта. "Зимний вид туризма считается дорогим видом отдыха, и если наши граждане будут отдыхать не на французских, австрийских или итальянских курортах, а здесь, то это даст дополнительный импульс развитию региона", - сказал зампредседателя правительства республики.

По его словам, все курорты КЧР готовы к безопасному отдыху. "Приезжая, например, в отель "Архыза", гости увидят все то же самое, что они могли бы увидеть на европейских курортах, только это все гораздо дешевле и без длительных перелетов", - добавил он.

О программе

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, началась 21 августа и продлилась неделю. В программе участвовали все регионы России, по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должны быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей. Кешбэк составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.