Титов предложил снизить ставку по программе льготного кредитования МСП до 6,25%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Займы по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) должны выдавать по ставке не выше 6,25% годовых. Такое мнение высказал в среду ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% была открыта по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года. Газета "Ведомости" 7 сентября сообщила, что правительство РФ обсуждает вопрос корректировки ставки по программе с учетом снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 4,25%.

"Ключевой вопрос сейчас - надо снизить ставку по кредитам до 6,25%, что напрашивается из названия программы - "ставка ЦБ плюс 2%", - сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что в период пандемии коронавируса предприниматели, которые не попали под меры поддержки правительства РФ, брали кредиты по ставке до 8,5% годовых, чтобы сохранить бизнес.

Данная программа предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей до 10 лет.