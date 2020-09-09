Шведская Eliq оценила энергопотребление использующих "умное" мобильное приложение клиентов

ТАСС, 9 сентября. Шведская компания Eliq, разработчик цифровых решений для энергетики, проанализировала тенденции в поведении более 1 тыс. потребителей электроэнергии. Согласно результатам исследования, опубликованным на новостном портале Eliq, использование "умных" счетчиков и мобильного приложения клиентами энергопровайдера Innlandskraft привело к снижению энергопотребления в среднем на 7%.

"Самое интересное в результатах нашего анализа состоит в том, что нам удалось продемонстрировать новые тенденции в поведении клиентов с точки зрения их энергопотребления. Изменения в поведении, которые мы наблюдаем, дают нам задокументированное подтверждение гипотезы о том, что цифровые решения в энергетике имеют положительный эффект", - сказала управляющий директор компании Innlandskraft Марен Киллингстад.

В процессе анализа использовались данные, регистрируемые "умными" счетчиками с 2013 года, чтобы определить изменения в структуре потребления энергии с учетом использования мобильного приложения. Данные показывают, что после того, как клиенты устанавливают приложение, потребление электроэнергии снижается в среднем на 6,8% по сравнению с более ранним периодом. Само мобильное приложение служит инструментом для анализа данных и информирования клиентов об их уровне и тенденциях энергопотребления, категоризации затрат и отправки оповещений.

Ранее Eliq опубликовала данные пользовательского опроса, согласно которым 91% клиентов считает, что использование приложение изменило их энергопотребление, а 73% - что это позволило оптимизировать затраты на электроэнергию.