МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением индексов, несмотря на улучшение внешнего фона. Так, индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, до 2876,07 пункта, а РТС вырос на 1%, до 1201,34 пункта.

Рынок акций РФ проигнорировал внешний фон и не смог продемонстрировать позитивную динамику, что говорит в пользу отсутствия у игроков уверенности в возможности его полноценного восстановления, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Тревожность на рынках привносят, в том числе опасения эскалации экономического конфликта между США и Китаем, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Вчерашнее заявление действующего президента США - о его намерениях в случае переизбрания на новый срок положить конец зависимости от китайского бизнеса - усилило опасения по поводу эскалации экономического конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира", - пояснил он.

Тем временем, динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отыграл часть потерь предыдущих сессии и предпринимает попытки закрепиться выше $40 за баррель сегодня могла бы поддержать российские бумаги. Плюс к этому, покупкам на российском рынке способствовала динамика западных площадок, добавил Богдан Зварич. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2,1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,7% и 1,9% соответственно.

Акции сталелитейных компаний сегодня демонстрируют опережающую динамику на Мосбирже. Лучше рынка торговались ММК и "Мечел", прибавившие 2,5% и 2,3% соответственно. Аутсайдерами торгов стали бумаги X5 Retail Group, "Полюса" и "Полиметалла", потерявшие более 2%.

Доллар к рублю на 19:44 мск уменьшился на 1,03%, до 75,5 руб., евро - на 0,77%, до 89,12 руб. "Сегодняшнее движение валюты отлично иллюстрирует тот факт, что вчерашние колебания все же были эмоциональными и избыточными, и сегодня валютный сектор просто приходит в равновесие. Евро корректируется сдержанно, торгуется по 89,04 руб. и может закрепиться в рамках 88-90 руб. на долгое время", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 10 сентября

После обвала последних дней подешевевшие активы уже начинают находить своих покупателей, считает Александр Бахтин. "Растущие европейские площадки, фьючерс на S&P500 и нефть удерживают российские акции от падения даже в условиях геополитической неопределенности последних недель. А рубль и вовсе отыграл часть потерь после активных распродаж, что позволило вырваться вперед и индексу РТС", - отметил он. В случае продолжения позитивной динамики на внешних рынках индекс Мосбиржи может также выйти из фазы снижения и сделать попытку к росту, добавил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", в ближайший день торги будут проходить вокруг отметки в 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Рубль будет торговаться вблизи уровней 75,2-75,9 руб. за доллар.