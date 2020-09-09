В Пентагоне ожидают поставок технологий цифровой слежки КНР "авторитарным правительствам"

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что Китай в ближайшем будущем может начать поставки технологий цифровой слежки за гражданами правительствам стран, которые Вашингтон считает авторитарными. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер, выступая на проходящем в онлайн-формате форуме, посвященном технологиям искусственного интеллекта.

По его утверждению, КНР уже сейчас развертывает на своей территории "инструменты слежки, основанной на технологиях искусственного интеллекта". "По мере того как Китай развивает эти технологии, мы в полной мере ожидаем, что он будет продавать эти технологии за границу, давая возможность другим авторитарным правительствам начать новую эру цифрового авторитаризма", - считает Эспер.

Глава американского оборонного ведомства признал при этом, что Пентагон и сам ведет разработки в сфере искусственного интеллекта, однако, по его утверждению, это делается с целью "защиты конституции США и священных прав всех американцев". "За границей мы стремимся к продвижению технологий искусственного интеллекта так, чтобы это соответствовало ценностям, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами: индивидуальной свободы, демократии, прав человека, а также соблюдения верховенства закона", - утверждает шеф Пентагона.

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению привели высказанные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане.