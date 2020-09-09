Площадь строений на площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы к 2030 году достигнет 1 млн кв. м

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Концепция развития территории площадки "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" до 2030 года подразумевает расширение общей площади строений до 1 млн кв. метров, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Разработана концепция, которая дает полное представление о том, как будет развиваться площадка до 2030 года. Общая площадь строений составит 1 млн квадратных метров, а всего на площадке планируется создать около 40 тысяч рабочих мест. В рамках концепции также сформирован дизайн-код, по сути, это свод правил, регламентирующий соблюдение единого стиля", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что разработанная концепция учитывает мировой опыт развития подобных площадок, историю проекта и особенности территории "Алабушево". В основе дизайн-кода лежит структура молекулярной кристаллической решетки, которая перекликается с действующим логотипом ОЭЗ.

По словам главы департамента Александра Прохорова, особое внимание будет уделено реконструкции существующих контрольно-пропускных пунктов, оформлению въездных групп и фасадов зданий резидентов с учетом единого цветового кода. "Общая площадь проектирования нового дизайн-кода составляет 164,9 га. Сейчас уже открылся новый сквер-парк, а также начаты работы по проектированию ремонта фасада административно-делового центра", - сообщил Прохоров. Проект благоустройства всей территории будет реализован к 2026 году.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью свыше 200 га. Это площадки в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем", "МИЭТ". Особая экономическая зона обладает как greenfield-, так и brownfield-территориями (освоение парков, на которых строится новая инфраструктура и создается возможность для реализации новых проектов "с нуля"). Здесь локализовано более 150 высокотехнологичных компаний.