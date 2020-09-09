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В ЦБ РФ полагают, что потребительский спрос на товары практически восстановился

Это произошло на фоне отложенного спроса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Потребительский спрос на товары в России практически восстановился на фоне отложенного спроса. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном на сайте Банка России.

"Вместе с тем потребительский спрос на товары практически восстановился благодаря отложенному спросу, перераспределению потребления с услуг на товары и социальным бюджетным выплатам", - отмечается в документе.

При этом процесс восстановления инвестиционного спроса будет более продолжительным из-за сохраняющейся неопределенности, связанной с развитием пандемии в России и в мире, указывается в бюллетене.

Документ был подготовлен департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

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