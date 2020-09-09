В ЦБ РФ полагают, что темпы розничного кредитования могут стать более умеренным

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Темпы розничного кредитования в последующие месяцы могут быть более умеренными. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном на сайте Банка России.

"В последующие месяцы рост розничного кредитования, вероятно, будет происходить более умеренными темпами с учетом исчерпания отложенного спроса на кредиты, окончания действия льготных программ и повышения кредитных рисков на фоне снизившихся доходов населения", - отмечается в документе.

Бюллетень был подготовлен департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор прогнозирует в этом году общий рост розничного кредитного портфеля российских банков на уровне до 9%.

Консервативная оценка заемщиков

Российские кредитные организации могут начать еще более консервативно оценивать заемщиков.

"Рост розничного кредитования в ближайшие месяцы продолжится, но, возможно, более умеренными темпами. Банки в условиях снизившихся доходов населения и некоторого роста просроченной задолженности по существующим кредитам могут начать еще более консервативно оценивать новых заемщиков", - говорится в материале.

В ЦБ также добавляют, что на усиление оценки риска заемщиков повлияет и завершение 1 ноября программы льготной ипотеки, которая вносит значительный вклад в текущий рост кредитования.

Также в регуляторе отмечают восстановление кредитной активности в банковском секторе и значительное улучшение финансового результата банков, в том числе благодаря действию мер поддержки правительства и Банка России. При этом риски для банковского сектора РФ сохраняются в связи с возможным распространением пандемии, а также пока еще неустойчивым характером восстановления экономики. "В ближайшие месяцы могут исчерпать себя источники роста кредитования, основанные на реализации отложенного спроса, в то время как медленное восстановление экономики и доходов граждан могут привести к росту кредитных рисков, в том числе по уже реструктурированным кредитам", - говорится в материале.

В ЦБ отметили, что банки проводят взвешенную политику, они продолжают создавать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам, несмотря на регулятивные послабления, а также осторожно подходят к кредитованию, тщательно оценивая риски заемщика.