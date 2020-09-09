В автопарк Казани поступили 23 новых автобуса на газомоторном топливе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония передачи новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, прошла в среду в Казани. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минтранса России.

"Сегодня в Казани состоялась церемония передачи новых автобусов "НефАЗ" на газомоторном топливе для работы на городских маршрутах. Автобусы поставлены в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - отмечается в сообщении.

Символический ключ от 23 автобусов передали мэру Казани Ильсуру Метшину. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, который принял участие в торжественной церемонии, сегодня ПАО "КамАЗ" выпускает автомобили мирового уровня. "Нет сомнения в том, что эти автобусы современные и экологичные, что наши жители будут довольны", - приводятся в сообщении слова Минниханова.

Автобус вмещает более 100 пассажиров, он оснащен автоматической коробкой передач, независимой передней подвеской, обеспечивающей плавность хода, отмечается на сайте президента Татарстана. Вся техника, поставляемая в рамках нацпроекта, оснащена тахографами с функцией передачи данных в режиме реального времени и устройствами поддержания работоспособности водителей в пути.

В 2020 году Минтранс России в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начал оказывать содействие регионам в обновлении пассажирского транспорта с использованием механизма лизинга - перевозчикам предоставляется право приобретения транспортных средств со скидкой 60% от их стоимости. На эти цели из федерального бюджета направят 20 млрд рублей - по 4 млрд рублей в год, также не менее 13 млрд рублей будет привлечено со стороны ПАО "ГТЛК". В 2020 году в 12 городских агломераций будет поставлено 447 газомоторных автобусов большого класса и 64 троллейбуса, сообщается на сайте министерства.