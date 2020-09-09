Самая загруженная в Вологодской области трасса А-114 станет четырехполосной к 2026 году

ВОЛОГДА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная трасса А-114 Вологда - Новая Ладога, наиболее протяженная и загруженная в Вологодской области, будет расширена к 2026 году до четырех полос на участке между Вологдой и Череповцом. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора области по итогам прошедшего в среду в Череповце совещания под председательством полпреда президента РФ по Северо-Западному округу Александра Гуцана.

"Губернатор представил полпреду основные проекты по развитию сети дорог Вологодчины. Один из них уже реализуется и направлен на расширение самой загруженной трассы области А-114 на участке между административным центром - городом Вологдой - и промышленным центром - Череповцом. 18 из 119 км уже приведены в четырехполосное исполнение, а на 27 км автотрассы сегодня ведутся строительно-монтажные работы. До 2026 года вся трасса будет четырехполосной, 1 и 2 групп безопасности, что позволит значительно сократить время в пути по ней", - говорится в сообщении.

В перспективе, отметил глава региона, необходимо рассматривать возможность расширения до четырех полос северного направления трассы М-8 "Холмогоры" от Вологды до Сокола со строительством двухуровневой развязки на отвороте к городу Соколу, а также реконструкции этой трассы от Череповца до Кадуя с расширением до четырех полос и строительством двух двухуровневых развязок. Это направления с интенсивным транспортным потоком, развитие которых необходимо для жителей региона.

Еще один перспективный проект, на который требуется обратить внимание федеральных властей, касается необходимости строительства восточного обхода города Вытегры на трассе А-119 Вологда - Медвежьегорск с возведением моста через реку Белый Ручей. Вслед за ним потребуется строить западный обход Вытегры на федеральной трассе А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин - Наволок с мостом через Волго-Балтийский канал. По словам экспертов дорожной отрасли, все это позволит вывести транзитный поток из старинного города Вытегра. Еще один проект, который был представлен полпреду, касается реконструкции и капремонта новой федеральной трассы А-215 Санкт-Петербург - Архангельск на участке от Вытегры до Ошты.

"В итоге мы получим доступную транспортную инфраструктуру дорожной сети Вологодской области, которая обеспечит прохождение грузов, транзитное сообщение между югом и севером, западом и востоком с выходом на все крупнейшие порты отгрузки. Это новая эпоха развития дорожной сети региона", - подытожил губернатор Олег Кувшинников.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е - в России. Из 28 тыс. км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального.