Минпромторг не будет вводить маркировку в отраслях, имеющих аргументированные возражения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не будет принимать решения об обязательной маркировке в случае, если отрасль имеет аргументированные возражения против введения системы. Об этом заявил в среду глава министерства Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы не будем принимать решений, если отрасль, та или иная, имеет веские аргументы против введения маркировки", - сказал он.

При этом министр не исключил, что возражения могут появиться на начальном этапе работы системы. "Но <...> когда это уже все внедряется, эксперименты доказывают эффективность этого проекта. Все убеждаются в том, что можно и нужно переходить уже к обязательным требованиям, что обеспечивает качество, информированность потребителя, а для бюджета это фискальные результаты дополнительных налогов, где-то акцизов", - добавил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, министерство планирует расширить перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке, до 2024 года. "Сказать, как и когда это будет точно вводиться, я сейчас точно сроков обозначать не буду", - отметил он.

Маркировка товаров

В России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка лекарств и обуви. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.