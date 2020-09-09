Кабмин 10 сентября выделит деньги на дороги и вакцины от гриппа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в четверг, 10 сентября, заседание правительства, на котором обсудят распределение бюджетных средств по ряду направлений. Кроме того, сообщает пресс-служба кабмина в среду, на заседание вынесен вопрос преобразования Координационного совета по развитию туризма в России в Правительственную комиссию по развитию туризма.

Согласно повестке, планируется выделить Минздраву из резервного фонда деньги на закупку вакцин от гриппа в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов. Минтруд получит дополнительные средства на софинансирование стимулирующих выплат социальным работникам, оказывающим услуги гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения этой инфекцией.

Кроме того, правительство выделит из своего резервного фонда деньги на выплату пособий по безработице, гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Также будут внесены изменения в распределение между регионами субсидий на ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Кабмин обсудит и выделение через Росавтодор регионам средств на строительство дорог. Соответствующий проект распоряжения предполагает, в частности, ускорение стройки автодорог и объектов улично-дорожной сети в городских агломерациях, расположенных в Марий Эл и Владимирской области, мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре.

Кроме того, деньги выделят на приведение в нормативное состояние дорог и объектов улично-дорожной сети в городских агломерациях Карелии, Краснодарского края и Пензенской области, а также на продолжение реконструкции участков дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар в Республике Коми и дороги Назрань - Малгобек - Н. Курп - Терек в Республике Ингушетии.