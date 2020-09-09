Татарстан намерен удвоить несырьевой и неэнергетический экспорт к 2024 году

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана ставят своей целью увеличить несырьевой и неэнергетический экспорт более чем в два раза, с $3,5 млрд до $7,5 млрд к 2024 году по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Об этом министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов рассказал, выступая на панельной дискуссии интеллектуального делового пространства "100% Татарстан" в среду.

"Я думаю, что нам нужно усилить еще работу, потому что в соответствии с целями, которые ставит нам президент страны по национальному проекту, мы должны кратно увеличить объем нашего несырьевого, неэнергетического экспорта. То есть за исключением тех объемов нефти, которые экспортируются, без учета объемов продуктов нефтепереработки и др. Мы должны увеличивать наш высокотехнологичный экспорт. Для Республики Татарстан эта цифра составляет пока $3,5 млрд, мы ее должны увеличить, чтобы она у нас превышала $7,5 млрд", - сказал он.

По словам Каримова, это очень серьезная задача с учетом того, что возникают новые ограничения, а международные партнеры иногда используют нетарифные ограничения, различные требования по сертификации, по необходимым разрешениям, по тестированию продукции. "Все это осложняет работу наших товаропроизводителей на внешних рынках. Поэтому мы должны совместными усилиями продвигать нашу продукцию, чтобы достигать новых рубежей", - добавил министр.

Интеллектуальное деловое пространство и коммуникационная платформа для взаимодействия с партнерами и экспертами "100% Татарстан" открылась в день празднования столетия республики. С 30 августа по 10 сентября на платформе проводятся панельные дискуссии, мастер-классы и лекции по направлениям и отраслям, в которых республика добилась успеха.

Программа онлайн-пространства включает в себя работу более 300 сессий по 21 направлению, таким как IT-индустрия, образование, медицина, сельское хозяйство, туризм, циркулярная экономика, инвестиции и предпринимательство, биотехнологии и др. В рамках мероприятия проходят онлайн-встречи, интервью с экспертами. Информационное агентство ТАСС выступает в качестве генерального информационного партнера интеллектуального делового пространства "100% Татарстан".