На бирже Нью-Йорка индексы выросли на фоне роста спроса на акции технологических компаний

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду к закрытию сессии продемонстрировали уверенный рост.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 439,78 пункта (1,60%) и остановился на уровне 27 940,67. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 67,22 пункта (2,02%), до отметки 3 399,06. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 293,87 пункта (2,71%), до уровня 11 141,56.

Акции Apple выросли на 4,14%, Microsoft - на 4,42%, Alphabet - на 1,64%, Amazon - на 3,9%, Tesla - на 6,1%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии опустились на 0,13% до $38,00 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,07%, до $1 956,30 за тройскую унцию.

Комментируя итоги биржевого дня, газета The Wall Street Journal отметила, что акции технологических компаний, которые инвесторы сбрасывали накануне, вновь привлекают внимание участников рынка. Как отметил в интервью газете руководитель департамента портфельных инвестиций компании Thornburg Investment Management Шон Сан, вложения в эти акции дают высокую прибыль и привлекают инвесторов в условиях, когда ФРС сохраняет учетную ставку на низком уровне. "Тот сброс активов, который наблюдался на этой неделе, отнюдь не указывает на то, что на рынке изменились тенденции, - привела газета его мнение. - Инвесторы вновь возвращаются в технологический сектор".