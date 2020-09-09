WSJ: ByteDance обсуждает с США варианты частичной продажи сегмента TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance обсуждает с властями США возможность избежать полной продажи американского сегмента приложения TikTok. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, стороны обговаривают ряд вариантов сделки, включая реструктуризацию американского сегмента TikTok. Администрация США больше всего обеспокоена опасностью того, что данные пользователей приложения попадут в распоряжение властей Китая. Американцы еще до начала переговоров с ByteDance настаивали на введение ограничений на хранение таких данных и сведении к минимуму списка организаций с правом доступа к этой базе.

Согласно публикации, обстановка на консультациях переменчивая. Предложение продать американский сегмент TikTok полностью остается в силе. Нет гарантий, что частичная продажа приложения вызовет положительный отклик у президента США Дональда Трампа, уточняет издание.

Оно акцентирует внимание на осложнение консультаций из-за того, что власти Китая в конце августа ужесточили ограничения на экспорт технологий, касающихся искусственного интеллекта. До этого считалось, что сделка по продаже части TikTok будет предполагать передачу покупателям ее "ключевых алгоритмов". Они касаются подбора видеозаписей, которые предоставляются пользователям на основе их предпочтений. Как подчеркивает издание, данные алгоритмы являются одной из ключевых составляющих успеха TikTok.

Попытки запретить TikTok в США

Американский лидер Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны.

Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что правительство США должно прекратить оказывать давление на иностранные компании под предлогом обеспечения национальной безопасности. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США. Установленный президентом крайний срок истекает 12 ноября и может быть продлен на 30 дней, уточнила The Wall Street Journal.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд в штате Калифорния иск к администрации США. Они требует отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.

Согласно последним оценкам, число ее пользователей превышает 800 млн человек. Этой социальной сетью пользуются жители почти 150 стран.