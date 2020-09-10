Объемы закупок сельхозтехники в Дагестане в 2020 году выросли в три раза

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Объемы закупки дагестанскими аграриями сельскохозяйственной техники в текущем году увеличились в 3,2 раза - до 254 единиц, общая ее стоимость составила более 370 млн рублей. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"За восемь месяцев 2020 года сельхозтоваропроизводителями Дагестана закуплено 254 единицы сельскохозяйственной, мелиоративной и автомобильной техники на общую сумму 374,6 млн рублей. Эти объемы в 3,2 раза превышают показатели аналогичного периода 2019 года. В частности, с января по август текущего года в республике приобретено более 60 тракторов и 10 зерноуборочных комбайнов, что вдвое больше того же периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наращивание темпов технической модернизации сельского хозяйства Дагестана достигнуто за счет "субсидирования из республиканского бюджета части затрат сельхозпроизводителей на закупку техники по договорам купли-продажи". "В 2020 году объем соответствующих договоров вырос в 4 раза и достиг 232,2 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, республика активизировала сотрудничество с АО "Росагролизинг" и коммерческими лизинговыми компаниями, что позволило увеличить объемы приобретаемой техники в 2,5 раза. "Также в текущем году вдвое выросло количество хозяйств, задействованных в процессе технической модернизации. Самыми быстрыми темпами в регионе свой парк сельхозтехники обновляют Кизлярский, Сулейман-Стальский и Дербентский районы. В частности, на Кизлярский район приходится почти половина всех закупок техники 2020 года, сельхозпроизводители этого муниципалитета привлекли в техническую модернизацию свыше 182 млн рублей", - уточнило ведомство.

В 2019 году для дагестанских аграриев было приобретено 230 единиц сельхозтехники, более 70 из которых - это тракторы и комбайны.