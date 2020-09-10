Кабмин рассмотрит законопроект о создании системы "одного окна" во внешней торговле

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в четверг заседание правительства, на котором будет рассмотрено несколько законопроектов, в том числе проект, предполагающий создание системы "одного окна" во внешней торговле. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Законопроект направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли путем создания и обеспечения функционирования системы "Одно окно" и организации взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией в электронной форме по принципу "одного окна".

Также правительство рассмотрит законопроект, который позволит оптимизировать процедуры представления документов о создании юридического лица или ИП в регистрирующий орган. Еще один законопроект в повестке направлен на облегчение процедур найма сотрудников некоммерческими организациями. Кабмин обсудит и законопроект, призванный защитить пенсионные накопления граждан от мошеннических и иных противоправных действий. В повестке значится и документ, оптимизирующий полномочия Минкомсвязи в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Поправки в Гражданский кодекс, которые обсудит кабмин, касаются установления стоимости вещей для случаев обращения в собственность брошенной вещи и исполнения договоров хранения. Также на обсуждение вынесена корректировка законодательства РФ, уточняющая отдельные полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в области пожарной безопасности. А проект поправок в КоАП призван снизить риски возникновения заразных болезней животных, а также стабилизировать эпизоотическую обстановку по заразным болезням животных. Кроме того, кабмин обсудит поправки в Земельный кодекс, касающиеся ряда случаев возмещения убытков собственникам, арендаторам и пользователям земли.

Международные соглашения

Отдельный блок законопроектов в повестке дня заседания - ратификация международных соглашений. Среди них - соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, протокол к соглашению с Арменией об отмене таможенной пошлины при экспорте нефтяного гудрона в эту республику, а также межправительственный протокол с Аргентиной о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Таким образом, всего на повестке дня заседания 12 законопроектов. Кроме того, кабмин рассмотрит один пакет поправок к законопроекту, который уже рассматривается в парламенте. Этот документ позволит устранить неоднозначное толкование и применение норм бюджетного законодательства о формировании сметы в качестве составной части местных бюджетов. Также он призван расширить права регионов в сфере межбюджетного регулирования в условиях неприменения с 1 января 2021 года специального налогового режима в виде ЕНВД.