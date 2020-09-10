"Аэрофлот" возобновляет полеты на Мальдивы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с сегодняшнего дня возобновляет полеты из Москвы в Мале (Мальдивы), прерванные, как и все международное авиасообщение, весной этого года на фоне пандемии коронавируса.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, первый рейс вылетит сегодня в 22:50. До пандемии коронавируса рейсы выполнялись ежедневно.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. В Египет можно будет выполнять полеты три раза в неделю, в ОАЭ и на Мальдивы - два раза. Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

Как уточняла Росавиация, международные полеты по новым направлениям начать можно будет с 8 сентября. Начало полетов в эти три страны анонсировал пока что только "Аэрофлот": полетная программа в Каир была запущена 9 сентября, рейсы в Дубай откроются с 11 сентября.

Россияне, прилетевшие в Мале, не обязаны будут проходить карантин, но при себе необходимо будет иметь справку об отсутствии коронавируса, тест должен быть сделан максимум за 72 часа до прибытия. При этом после возвращения из Мале в Москву россияне должны сделать тест в трехдневный срок и разместить результаты на портале "Госуслуг".

Мальдивы традиционно пользовались спросом у россиян в осенне-зимний период, однако часть представителей рынка считает, что это направление нельзя назвать массовым из-за его высокой стоимости. Про этом туроператоры уже заявили о готовности возобновить организацию и продажу туров: об этом ТАСС, в частности, сообщали представители Anex Tour, Tez Tour и "Интуриста".

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, в случае, если стоимость билетов будет оставаться на рыночным уровне, то рейсы по этому направлению будут уходить со 100% загрузкой, а если стоимость билетов будет выше, то и спрос на них снизится. Сейчас на сайте "Аэрофлота" стоимость авиабилета в Мале на четверг составляет почти 32 тысячи рублей в одну сторону, на воскресенье - более 24,5 тысяч рублей.