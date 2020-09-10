В СП сообщили, что Минэнерго не исполнило в 2019 году бюджет на 292 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере энергетики за 2019 год и выявила в Минэнерго РФ нарушений по исполнению бюджета на 292 млн рублей. Об этом говорится в сообщении палаты.

"Всего Счетная палата выявила в Минэнерго недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей. В том числе при формировании государственного задания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций", - отмечают аудиторы Счетной палаты.

По их данным, доходы по линии Минэнерго составили 46,7 млрд рублей или 106% от плана. Основной объем поступлений - свыше 94% - пришелся на доходы по соглашениям о разделе продукции. Они в 2019 году превзошли прогноз на 8,6%.

"Расходы министерство исполнило не полностью. Неосвоенными остались 891,7 млн рублей (3,4% утвержденных бюджетных назначений). Больше половины неисполненных обязательств пришлось на межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства на развитие рынка газомоторного топлива", - сообщают аудиторы.

Порядка 80% (18,6 млрд рублей) всех расходов министерства пришлось на реализацию программы "Развитие энергетики". "Минэнерго является ответственным исполнителем госпрограммы и в целом обеспечило достаточно высокий уровень кассового исполнения госпрограммы в 2019 году - 98,9%", - добавили в Счетной палате.

Тем не менее целевой показатель по темпам роста инвестиций исполнен не был. Например, на Дальнем Востоке в плановый срок не введена в эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская Гавань, строительство которой шло с привлечением бюджетных средств, отметил аудитор.

Позиция Минэнерго

Минэнерго в своем комментарии к отчету по большинству пунктов не согласилось с выводами Счетной палаты.

"В целом в ходе проверки неэффективного и нецелевого расходования средств федерального бюджета в проверяемом периоде не выявлено. В ходе проверки не установлены факты недостоверности бюджетной отчетности Минэнерго России за 2019 год", - отметили в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что в оценке деятельности министерства нужно учитывать, что на реализацию программы "Развитие энергетики" в 2019 году оказывал влияние ряд внешних факторов: неблагоприятная рыночная конъюнктура, санкции со стороны ЕС и США, исполнение условий сделки ОПЕК + по сокращению добычи нефти.

"Что касается переноса срока ввода в эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская Гавань, ПАО "Русгидро" разработан и реализуется план компенсирующих мероприятий, направленных на ускорение сроков строительства ТЭЦ", - сообщили в Минэнерго и добавили, что правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики согласовала предложения ПАО "Русгидро" по корректировке сроков.