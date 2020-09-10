Средняя зарплата в Москве выросла на 3,5% за последние восемь месяцев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Рост средней зарплаты в Москве за последние восемь месяцев составил 3,5%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала РБК.

"Средняя заработная плата, если мы посмотрим даже в реальном выражении, выросла за прошедшие восемь месяцев на 3,5%", - сказал он.

Ефимов отметил, что уровень безработицы в Москве остается одним из самых низких по сравнению с мировыми показателями. По его мнению, этого удалось достичь благодаря своевременным мерам поддержки, оказанным правительством РФ. Помимо этого, он подчеркнул, что эпидемиологи правильно спрогнозировали развитие ситуации с коронавирусом, и по итогу предприятия в Москве открывались достаточно быстро.