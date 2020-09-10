"Лаборатория Касперского" создает систему "Антидрон"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" работает над системой "Антидрон", позволяющей обнаружить дроны, подлетающие к объекту. Об этом рассказал генеральный директор компании Евгений Касперский в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"Мы создаем систему "Антидрон". Она позволит обнаруживать дроны, которые подлетают к объекту. В зависимости от того, какой модели дрон, система может его либо посадить, либо послать обратно, либо оглушить", - рассказал Касперский.

Он отметил, что такая система нужна на спортивных мероприятиях и в аэропортах, а также будет полезна частному бизнесу. По словам Касперского, продажи в России и Европе могут быть одновременными.

Также глава компании рассказал, что "Лаборатория Касперского" для поддержки внутреннего туризма в России запустила свой туристический акселератор - Kaspersky Exploring Russia. "С помощью этой инициативы мы хотели в первую очередь помочь стартапам и создателям самых перспективных идей в сфере туризма преодолеть кризис и создать почву для дальнейшей реализации своих проектов", - объяснил "Известиям" Касперский. Он отметил, что за период отборочного этапа было получено более 500 заявок из 47 стран мира.