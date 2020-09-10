"Известия": инвесторы технопарков смогут получить компенсации вложений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минпромторг совместно с Минфином и Минэкономразвития должен до 16 ноября 2020 года разработать проект акта, создающего новый механизм компенсации вложений инвесторов техно- или индустриальных парков. Такое поручение ведомствам дал вице-премьер Юрий Борисов, в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на материалы к совещанию по промышленной политике.

Так, по данным газеты, бизнесмены смогут вернуть затраты в размере налоговых и таможенных платежей, которые поступили в федеральный бюджет. Близкий к правительству источник рассказал газете, что таким образом можно будет получить до 100% вложений.

Замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных подтвердил изданию, что такой механизм уже разрабатывается. По его словам, максимальный размер компенсации составит 15 млн рублей на 1 га общей площади территории индустриального парка, для технопарка сумма будет 60 тыс. рублей на 1 кв. м. Также он сообщил, что первый отбор проектов может состояться в 2021 году, инвесторы в регионах с низким уровнем социально-экономического развития получат компенсации первыми.

Кроме того, "Известия" сообщают, что правительство продлит ряд существующих мер поддержки. Так, механизм субсидирования процентных ставок по кредитам на цели создания и развития индустриальных парков будет действителен до 2025 года. В ближайшие три года на это выделят 0,8 млрд рублей, передает газета со ссылкой на материалы совещания.

Господдержка производителей

Также господдержка предусмотрена для производителей новой промышленной продукции, служащей альтернативой зарубежной. Максимальный размер компенсации на один проект - 300 млн рублей. Кроме того, по данным "Известий, будут субсидироваться расходы регионов на софинансирование инвестпроектов по модернизации индустриальных предприятий и докапитализации региональных фондов развития промышленности. Всего на эти две направления в 2021-2023 годах выделят до 4,5 млрд рублей.

"Благодаря использованию новых мер мы планируем сбалансировать промышленное развитие регионов и снизить диспропорцию распределения подготовленных промышленных площадок", - рассказал Алексей Беспрозванных.