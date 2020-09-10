Райффайзенбанк отмечает популярность в августе займов на ремонт квартир и покупку машин

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россияне в августе 2020 года чаще всего брали кредиты для ремонта квартиры или покупки автомобиля, такие данные приводит Райффайзенбанк.

"Каждый третий клиент Райффайзенбанка берет потребительский кредит на ремонт, показал анализ более восьми тысяч заявок, которые финансовая организация получила в августе 2020 года. Вторая по популярности причина займа (17%) - покупка автомобиля. На третьем месте (14%) - рефинансирование кредитов", - сказали ТАСС в пресс-службе банка.

Средний размер займа на ремонт в минувшем месяце составил 447 тыс. рублей, на автомобиль - около 525 тыс. рублей, а средняя сумма рефинансирования - 585 тыс. рублей.

Реже всего россияне берут кредиты на путешествия (доля чуть больше 1%), образование и развитие бизнеса (по 3% в каждой из категорий). При этом средний заем на путешествие составляет в среднем 180 тыс. рублей, на образование - 246 тыс. рублей, а на развитие бизнеса клиенты берут около 712 тыс. рублей.

Как уточнил ТАСС руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов, в прошлом месяце наблюдался рост выдач кредитов населению и "оживление" рынка. "Выдача кредитов в Райффайзенбанке в августе составила на 19% больше, чем в июле, а относительно августа прошлого года прирост 28%. Рынок кредитования постепенно "оживает" после пандемии, но мы растем быстрее рынка...", - пояснил банкир.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор прогнозирует в этом году общий рост розничного кредитного портфеля российских банков на уровне до 9%.